È stato purtroppo trovato senza vita il sub che da martedì risultava scomparso nel Palermitano. Si tratta di un uomo di trentasette anni, Ivan Bova, che era disperso davanti alla costa tra Termini Imerese e Trabia. Imprenditore esperto di immersioni e titolare di un frantoio a Termini, Bova si era allontanato in barca nel tardo pomeriggio di ieri e fino a sera nessuno tra parenti e amici aveva avuto sue notizie. Questa mattina, dopo che gli stessi familiari hanno dato l’allarme, sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco. Prima è stata trovata la sua barca e poi questo pomeriggio i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato anche il cadavere dell’uomo. Ivan Bova è stato recuperato in fondo al mare a un miglio dalla costa di Trabia, proprio nei pressi dell'imbarcazione con la quale il sub era uscito in mare.

Il corpo portato a Termini Imerese – Alle operazioni di recupero ha partecipato anche una motovedetta della Capitaneria di porto. Il corpo è stato poi portato a Termini Imerese a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero dovrà decidere se disporre l’autopsia sul cadavere. Al momento le indagini si concentrano sulla verifica dell’attrezzatura trovata addosso al trentasettenne.

Due settimane fa un altro incidente in mare nel Trapanese – Due settimane fa una tragedia simile si era consumata nel Trapanese, quando è stato trovato il corpo senza vita di Giovanni Accardi, un sessantenne amante della pesca subacquea. Anche in quel caso l’uomo era uscito in barca per una battuta di pesca e poi si erano perse le sue tracce. A ritrovarlo era stato l'elicottero HH-139 dell'82esimo centro Csar di Trapani a sud di Mazara del Vallo, tra le 8 e le 10 miglia dalla costa. Sul luogo era poi intervenuta una motovedetta della Capitaneria di porto di Marsala per recuperare il corpo.