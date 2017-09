Dan Brandon, un uomo di 31 anni residente a Church Crookham, in Hampshire, è stato trovato morto. In casa Dan viveva con molti animali, tra cui alcuni pitoni, ed è stato trovato morto per strangolamento. Tutto fa pensare che il colpevole possa essere stato proprio uno dei pitoni, un serpente che non uccide per avvelenamento ma proprio stritolando le sue vittime.

I giudici hanno aperto un’inchiesta sulla morte di Dan Brandon, avvenuta ad agosto. La certezza è che “la causa della morte è stato il soffocamento”, ha affermato un portavoce dell’ufficio del medico legale. “Un serpente – ha invece affermato un medico legale del nord est dell’Hampshire – è stato trovato nella stanza in cui l’uomo è morto”. Il ragazzo, che probabilmente viveva con i suoi genitori, è stato trovato morto il 25 agosto, all'interno della sua camera in cui tiene tutti i suoi serpenti.

Secondo quanto riferito da una fonte investigativa, "è sotto indagine il possibile coinvolgimento del serpente, gli investigatori stanno aspettando i risultati degli esami tossicologici" per avere maggiori certezze. Il 31enne pubblicava spesso foto sui social network con i suoi animali e soprattutto con i pitoni che tanto amava.

Finora si pensa che non sia mai successo nel Regno Unito che un pitone sia stato responsabile della morte di qualche persona, nonostante ciò sia avvenuto in altre parti del mondo. Un amico di Dan sostiene che non è stato il pitone a soffocare il ragazzo, ma al momento rimane questa l’ipotesi più probabile. Un altro amico ha invece raccontato – aprendo una raccolta fondi per il WWF – che Dan era “ossessionato da serpenti, ragni e uccelli”.