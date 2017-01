Il corpo senza vita della bimba di 5 anni morta da sola e senza genitori all'ospedale di Novara, dove era stata portata con evidenti segni di malnutrizione e disidratazione il 13 gennaio scorso, giace ancora all'obitorio della struttura senza che nessuno l'abbia reclamata. I genitori dopo averla accompagnata al pronto soccorso infatti si erano dileguati e non si sono più fatti vivi in ospedale, nemmeno per richiedere il corpicino della bimba per i funerali. La coppia, dopo giorni di ricerca, intanto è stata identifica e fermata dagli inquirenti con l'accusa di omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni, emerge però un contesto di povertà ed emarginazione.

Si tratta infatti di due cittadini marocchini senza regolare permesso di soggiorno e venditori ambulanti abusivi. "Non abbiamo i documenti, avevamo paura per le conseguenze" hanno spiegato agli agenti che li hanno sentiti in Questura. Da tempo sul territorio italiano, i due vivono a Bergamo ma si spostano spesso per tutto il nord Italia. A Novara non si sarebbero dovuti fermare, ma quando hanno visto la loro figlia che vomitava e perdeva sangue dal naso l'hanno portata in ospedale ma poi sono scappati.

"Fin da quando è nata ha sempre avuto problemi di salute ma non abbiamo mai potuto portarla da un pediatra perché non abbiamo un permesso di soggiorno" hanno riferito, spiegando di non sapere che esistono strutture assistenziali dove non servono documenti. Apprendendo della storia di degrado e povertà, la comunità musulmana novarese si è detta disponibile a celebrare le esequie facendosi carico delle spese, ma l'ospedale può consegnare la salma della piccola soltanto a chi ne ha la patria potestà.