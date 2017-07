Negli ultimi tempi era diventata molto popolare su Facebook grazie alle sue foto con le quali condivideva quella che era la sua grande passione, la caccia. Immagini che avevano procurato a Melania Capitán, ventisettenne catalana, tanto successo ma anche tante critiche e perfino minacce di morte. Ma non sarebbero state quelle critiche a spingere la giovane cacciatrice a togliersi la vita. Come si legge sui media spagnoli, Melania Capitán è stata trovata senza vita mercoledì scorso nel suo appartamento. Subito si è parlato di un suicidio anche perché la giovane cacciatrice ha lasciato un messaggio d’addio nel quale ha spiegato ai suoi cari i motivi del suo tragico gesto, motivi che non sono stati resi pubblici ma che non sarebbero collegati alla sua attività di cacciatrice e alle critiche che riceveva da tempo sul web. Un amico in particolare avrebbe detto a un giornale spagnolo che Melania si sarebbe suicidata per problemi personali.

Cordoglio per la morte della giovane cacciatrice, ma anche tante critiche sui social – Blogger molto attiva, Melania Capitán aveva un seguito di circa 36mila sostenitori su Facebook e oltre 8mila su Instagram. Le sue foto parlavano della sua passione per la caccia, che le era stata trasmessa da piccola da suo padre. Negli ultimi tre anni la giovane aveva vissuto a Huesca, comune situato nella comunità autonoma dell'Aragona. Dopo che si è diffusa la notizia della sua morte in tantissimi hanno commentato quanto accaduto sui social. E se qualcuno si è detto dispiaciuto per la tragica morte di una ragazza così giovane, altri invece hanno continuato a criticarla anche dopo il suicidio. “Hai fatto un favore all'umanità – ha scritto qualcuno – Addio”. “Ringrazio Dio che ti sei uccisa, è stata l'unica cosa buona che hai fatto nella tua vita”, ha scritto un altro.