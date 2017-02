Ha comprato un coniglio di cioccolata alla figlia, Sophia Wood, di tre anni. Quando la piccola ha iniziato a mangiarlo, si è accorta fortunatamente che all'interno nascondeva una pila, di quelle che servono a far funzionare orologi o radioline, un oggetto altamente corrosivo e potenzialmente letale se ingerita. Tammy-Louise Dundon, se n’è accorta in tempo per evitare che la bimba lo facesse ed ora ha deciso di raccontare tutto al Mirror. “Ho sentito dei pericoli di questo genere di pile”, ha spiegato la donna, “Rischiano di far soffocare i bambini, ma possono essere altamente corrosive e letali in caso di ingestione”.

L'azienda Co-op (quella che produce i conigli di cioccolata in questione) ha disposto immediatamente il ritiro di tutti i dolciumi a rischio per ovvie ragioni precauzionali, invitando chi è in possesso dei conigli di cioccolata a riportarli immediatamente nei negozi per la sostituzione o il rimborso. . Le indagini, però, pare siano andate anche: “Siamo preoccupati di un eventuale caso di manomissione”, hanno fatto sapere dall'azienda. In passato infatti erano state scoperte pile in due ‘Babbo Natale' di cioccolato. Sono al lavoro non solo gli uomini della National Crime Agency ma anche i poliziotti di Nottingham. “ La salute e la sicurezza dei nostri clienti vengono prima di tutto” hanno fatto sapere dalla Co-op.