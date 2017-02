Stava dando da mangiare alla figlia di appena un anno un omogeneizzato di carne, quando nell'impasto ha trovato un ossicino potenzialmente pericoloso. E' accaduto a una donna bolognese, che poi ha raccontato: "Le stavo dando la pappa quando ho notato che mia figlia stava provando a masticare qualcosa e non capivo cosa fosse. Le ho subito tirato fuori questa cosa dalla bocca e ho notato che era un ossicino, con ancora intorno la cartilagine. Com’è possibile che sia finito lì dentro? Mia figlia poteva farsi male anche a qualche dentino, visto che ne ha già qualcuno". Dopo aver fatto la bizzarra scoperta la madre della bimba ha immediatamente chiamato la casa produttrice, segnalando l'anomali "ma non ho ottenuto risposte soddisfacenti – racconta la donna al Resto del Carlino –. Prima mi hanno detto che sarebbero venuti a ritirare il vasetto in questione, mi hanno chiesto il codice che c’è sopra per identificare lo stabilimento dove era stato prodotto e poi se per caso fosse scaduto, ma questo cosa c’entra con l’osso ritrovato dentro? Non è che in un omogeneizzato scaduto si formano degli ossi".

La madre della bambina si è molto spaventata e in effetti se non si fosse accorta dell'ossicino finito nella pappa della figlia le conseguenze avrebbero potuto essere preoccupanti: "Evito anche di cucinare io la carne per evitare che ci finisca dentro qualche osso. Quindi le do da mangiare un omogeneizzato pensando di essere più tutelata e invece poi capitano queste cose". La donna ha deciso di denunciare quanto accaduto ai carabinieri dei Nas, che nei prossimi giorni svolgeranno indagini più approfondite. Nel frattempo, comunque, tutto è bene quel che finisce bene.