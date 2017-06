Torna a casa, sente dei rumori arrivare dalla camera da letto e si avvicina, accompagnato da alcuni amici. E in camera trova la moglie nuda a letto con un altro uomo. Una scena che ha spinto il marito tradito a reagire con violenza nei confronti della coppia. Arriva dalla Cina, probabilmente dalla provincia di Guangdong a giudicare dalle voci dei protagonisti, la storia di tradimenti e violenza raccontata dal tabloid britannico Daily Mail, che ha pubblicato anche un video che mostrerebbe la reazione del marito tradito. Un video che sarebbe stato realizzato dalle altre persone presenti insieme all’uomo intervenuto nella camera da letto e che, si legge sui media britannici, è diventato virale sui social cinesi.

La violenta reazione del marito tradito – L’uomo si è scagliato contro la donna e l’amante separandoli e colpendoli ripetutamente. Lei, nel disperato tentativo di fermare il marito, si è messa tra lui e l’amante. Le immagini violente hanno scandalizzato gli utenti dei social, in gran parte scossi di fronte alla ferocia dell’uomo ma c’è anche chi si è schierato dalla parte del marito tradito. Sull’episodio non sono emersi comunque altri dettagli come ad esempio i nomi dei protagonisti né le condizioni di salute della coppia dopo l’aggressione. Non è chiaro neppure se la polizia stia indagando su quanto si vede nel video diffuso sul web.