Trova la moglie a letto con l’amante: l’uomo si nasconde tra i loro figli, lui uccide la donna

Azad Singh, 46 anni, di Willenhall, in Regno Unito è stato condannato a 14 anni di carcere per l’omicidio della consorte Kulwinder Kaur. L’ha trovata a letto con l’amante e non ci ha visto più dalla rabbia.