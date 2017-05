Una 30enne inglese è stata costretta a fuggire di casa dopo essersi accorta che l’abitazione era infestata da ragni velenosissimi e potenzialmente mortali, fuoriusciti da alcune banane acquistate in un negozio della catena Asda. Gemma Price, di Stanley, in Gran Bretagna, madre di una bimba di 7 mesi, ha raccontato a Metro.co.uk la sua tremenda disavventura: “Lunedì scorso avevo comprato delle banane al supermercato, il giorno successivo ho deciso di mangiarne una. Quando l'ho aperta, ho notato una strana pallina bianca: era un uovo che si è schiuso e da cui sono fuoriusciti diversi, piccoli ragni che sono caduti anche sul mio pigiama. Quando ho lasciato cadere la banana sul letto, le coperte sono state invase dai ragni”.

Gemma ricorda quei drammatici momenti: "Mi veniva da piangere, poi mi sono messa ad urlare e ho cercato di ucciderne più che poteva. Alcuni sono entrati nella culla di Leo. Così l’ho preso rapidamente e chiamato il 999 (Numero telefonico di emergenza in Regno Unito)”. La 30enne, dopo essersi allontanata insieme al figlio, ha chiamato una ditta di disinfestazione. a La casa era stata infestata dai ragni, una specie molto pericolosa che in natura vive in America Latina, soprattutto in Brasile, e che raggiunta l'età adulta può essere mortale per l'uomo. Per liberare l’abitazione della donna ci sono voluti ben tre giorni. Gemma sostiene che Asda le ha offerto un voucher di 50 sterline, come “gesto di buona volontà, per andare al negozio e comprare i beni di prima necessità per Leo, come il latte materno, i pigiami e altre cose simili”. Una portavoce di Asda ha dichiarato: "stiamo indagando sulla questione con la massima priorità".