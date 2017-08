Doveva essere un raduno e una escursione come tanti altri appuntamenti del mondo scout ma purtroppo la passeggiata si è trasformata in tragedia venerdì pomeriggio per un gruppo di 25 persone partite in mattinata da Bastia Umbra, in provincia di Perugia per raggiungere Spello, ai piedi del monte Subasio. Un giovane ragazzo del gruppo, un 18enne, si è sentito improvvisamente male durante l'escursione e si è accasciato al suolo perdendo i sensi In località Collepino. Nonostante i soccorsi degli altri scout e il successivo intervento dei sanitari del 118 allertati dia compagni del giovane, purtroppo per il 18enne non c'è stato nulla da fare.

Il personale medico, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco ha tentato di rianimare il diciottenne sul posto, trasportandolo poi all'ospedale di Foligno dove però purtroppo è arrivato morto. La vittima è Alberto Marchelli, scout originario di Ovada, nell'Alessandrino sulla cui salma ora sarà svolta l'autopsia. Sarà l'esame post mortem, già disposto dalla procura di Spoleto, a chiarire le cause del malore del giovane anche se un primo esame da parte dei sanitari ha rilevato uno stato di disidratazione del giovane che fa pensare al troppo caldo.