Pensare di poter fare una dieta senza il consulto di un esperto non è mai una buona idea soprattutto se gli obiettivi sono ambiziosi e la dieta ferrea. Lo sa bene una donna britannica di 47 anni finita in ospedale in condizioni serie dopo aver messo in atto un drastico regime alimentare a base solo di erbe e tisane. Come racconta il "British Medical Journal Case Reports" descrivendo il caso, a causa della debilitazione fisica la signora ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere ed è finita in terapia intensiva al Milton Keynes Hospital, nel North Buckinghamshire. Come spiegano i medici, la donna si era fatta prendere dalla moda della disintossicazione post feste natalizie eccedendo però nel suo intento e collassando.

La 47enne aveva assunto un cocktail di erbe e integratori vari ma soprattutto bevuto molta acqua, tè verde, e tè alla salvia prima di iniziare a star male. Gli esami successivi hanno rivelato che aveva livelli pericolosamente bassi di sodio nel corpo sintomo che aveva bevuto troppo. "Il concetto di ‘disintossicazione' per il nuovo anno con prodotti del tutto naturali è attraente per molte persone, ma nonostante il marketing suggerisca altrimenti, i prodotti totalmente naturali non sono privi di effetti collaterali" hanno spiegano i medici alla Bbc, mettendo in guardia da questi metodi diffusi proprio in questo mese dell'anno.

"L'eccessiva assunzione di acqua come metodo di purificazione e pulizia del corpo deriva dalla convinzione che i prodotti di scarto dannosi possono essere lavati via dall'organismo in questo modo, ma non ci sono pillole o bevande specifiche che possono fare un lavoro magico" hanno aggiunto i medici, concludendo: "Essere ben idratati è una strategia sensata, ma bere troppa acqua può essere pericoloso come non berne abbastanza. Suona scontato ma per la stragrande maggioranza delle persone una dieta equilibrata e una regolare attività fisica sono gli unici modi per salvaguardare e massimizzare la salute".