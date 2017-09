Nessun museo italiano tra i preferiti dai viaggiatori del mondo. Si tratta delle classifiche espresse dal sito di recensioni di viaggi più famosi al mondo, TripAdvisor, con i suoi Travellers’s Choice, un po' gli Oscar dei musei assegnati anche quest'anno. Nel 2017, le strutture individuate in base a un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i musei di tutto il mondo, raccolte negli ultimi 12 mesi, TripAdvisor ha stilato una classifica che, a livello mondiale, non vede la presenza di alcun museo italiano.

Non propriamente un gran successo per il Belpaese. considerata l'importanza che TripAdvisor riveste nelle scelte e negli orientamenti del turismo mondiale. Tuttavia, l'Italia si consola con la presenza del Museo Egizio di Torino almeno nella top ten europea.

A dominare il podio della classifica europea, sono l’affascinane Musée d’Orsay di Parigi, scrigno fra l’altro delle opere degli impressionisti, seguito da Palazzo d’inverno ed Hermitage a San Pietroburgo (seconda posizione) e dal Museo dell’Acropoli ad Atene (terza).

La classifica dei più graditi a livello mondiale invece, vede a partire dalla vetta del Met newyorkese, il predominio statunitense. Museo nazionale della Seconda guerra mondiale a New Orleans, terzo posto, Art Institute of Chicago, quarto, perde due posizioni, Memoriale dell’11 settembre a New York, sesto.

E in Italia?

Il museo egizio torinese trionfa nella classifica italiana di TripAdvisor, superando per la prima volta gli Uffizi di Firenze. In realtà, è tutta Torino a festeggiare. Il capoluogo piemontese è, infatti, protagonista di questa edizione con altre due strutture in classifica: il Museo nazionale del Cinema (settima piazza) e quello dell’Automobile (nona posizione). Firenze si difende con un altro museo nella Top 10, Galleria dell’Accademia (terza posizione).

La situazione nella Capitale.

La città di Roma è presenta nella classifica nazionale di TripAdvisor con ben tre strutture culturali. Si tratta della Galleria Borghese (quarta posizione), Castel Sant’Angelo (sesta) e i Musei Vaticani (quinta).

Il MANN di Napoli per la prima volta nella top ten.

Buoni risultati, anzi, buonissimi, per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che entra per la prima volta in questa speciale classifica, occupando il decimo gradino. Prende il posto del Muse, Museo della scienza di Trento. Una curiosità: non ci sono strutture lombarde e milanesi tra i siti preferiti dai turisti/utenti in Italia.