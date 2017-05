"L'ho gettata dalla finestra subito dopo il parto", sarebbe questa la nuova versione dei fatti fornita dalla 16enne triestina che domenica scorsa ha abbandonato la figlia appena partorita in una zona di verde vicino casa dove poi è stata ritrovata da una passante e soccorsa dai sanitari, purtroppo inutilmente. È quanto scrive il quotidiano locale Il Piccolo. Una versione che contrasta con quanto la stessa ragazzina aveva affermato nei momenti successivi al suo fermo quando aveva riferito alla polizia di aver calato la neonata con una corda dalla finestra del bagno adagiandola sul piccolo cumulo di calcinacci dove è stata ritrovata.

Una ricostruzione che in realtà non aveva convinto a pieno gli inquirenti anche perché pare che la 16enne abbia fornito diverse versioni dell'accaduto e mai precise. La giovane già ascoltata dagli psicologi dopo il tragico episodio, sarà sottoposta ora a una perizia psichiatrica per ordine della magistratura anche per accertare lo stato di salute mentale. Maggiori chiarezze potranno arrivare anche dai risultati dell'autopsia sul corpicino della neonata, morta dopo alcune ore all'ospedale di Burlo Garofolo di Trieste. Solo così infatti potrà essere accertata la causa di morte e l'eventuale lancio dalla finestra.

Le indagini della Questura del capoluogo giuliano, coordinate dalla Procura presso il Tribunale dei Minori, in queste ore stanno cercando di stabilire anche se la giovane sia stata aiutata e se i familiari fossero consapevoli della sua gravidanza. La madre della 16enne e il compagno di questa continuano a sostenere di aver saputo della gravidanza solo dopo il fatto quando la giovane si è sentita male ed è sta accompagnata in ospedale. La stessa 16enne del resto avrebbe detto agli investigatori di non esserne a conoscenza del suo stato e molti conoscenti e amici hanno confermato che nel suo aspetto esteriore non si percepiva nulla della gravidanza.