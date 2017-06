Un drammatico incidente sul lavoro si è consumato questa mattina all’interno dello stabilimento Wartsila di Trieste. Un operaio di una ditta esterna, che stava lavorando all’interno dello stabilimento, è morto schiacciato da una lamiera. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava lavorando alla dismissione di un capannone all’interno dell’impianto quando sarebbe stato travolto dal crollo di alcune lamiere. L’operaio ha riportato lo schiacciamento del busto e degli arti inferiori. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno tentato di salvare l’uomo praticando il massaggio cardiaco e trasportandolo d'urgenza a Cattinara. Purtroppo, però, per lui non c'è stato nulla da fare. Immediata, dopo l’incidente mortale, la reazione dei sindacati che hanno proclamato lo stato di agitazione e uno sciopero di otto ore. I lavoratori dello stabilimento Wartsila di Trieste sono quindi usciti dalla fabbrica.

“Ancora una volta un lavoratore ha perso la vita mentre stava lavorando”, si legge in un comunicato di USB Industria – Trieste riportato dal quotidiano "Il Piccolo". “Questa tragedia dovrebbe essere un monito al Governo, alla Confindustria stessa affinché sia chiaro che lo smantellamento continuo delle norme che faticosamente sono state approvate in questi anni, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, non è utile né alle aziende e meno che mai a tutelare la vita di ogni lavoratore. Nel caso specifico la condizione di estrema concorrenza tra ditte esterne sta producendo una corsa al ribasso su tutto compresa la sicurezza dei lavoratori”, così nel comunicato in cui il sindacato esprime cordoglio per la morte del lavoratore. “Il sindacato USB nel contempo chiede che la Magistratura e gli organi inquirenti realizzino un impegno fortissimo nell'individuare le precise cause e responsabilità di questa tragedia. Nell'eventualità che venissero individuate responsabilità a carico di dirigenti della Wartsila S.p.A. dichiara fin d'ora che si costituirà parte civile”, si legge ancora nella nota.