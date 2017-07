Sesso in pubblico davanti ai passanti: come ogni estate che si rispetti anche questa è caratterizzata da non pochi episodi senza nessun pudore, uno degli ultimi dei quali si è verificato a Trieste, con tanto di video "hot" pubblicato sui social network: "Questi due stavano … in pieno centro a Trieste sul cofano di una Honda Civic, dopo qualche …, sguardi increduli dei passanti, sono caduti sul marciapiede per poi continuare l'amplesso. La situazione è diventata ancora più strana quando è arrivato il proprietario dell'auto, che per fortuna sua non ha visto cosa stessero facendo sulla sua Honda".

http://www.triesteprima.it/cronaca/sesso-lungo-le-rive-coppia-immortalata-prima-su-un-auto-poi-sull-asfalto.html

Come spesso accade in questi casi il "pubblico" si è diviso: se da una parte c'è chi critica l'inciviltà del gesto e si chiede come mai non siano state allertate le forze dell'ordine, dall'altra c'è chi invece si domanda "cosa c'è di male?"; mentre per la maggiore vanno i commenti ironici.

L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte e 45 di mercoledì 12 luglio lungo riva Ottaviano Augusto, nei pressi della Sacchetta: due ragazzi, una coppia eterosessuale, è stata ripresa dagli smartphone dai passanti mentre a fare l'amore in pubblico, in un luogo neanche appartato, sfuggendo tra l'altro ai stringenti controlli istituiti per il vertice sui Balcani in corso da ieri.