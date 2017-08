Aggredita improvvisamente in strada da tre uomini sconosciuti subito dopo essere scesa dal bus e infine ferita al volto con un coltello prima di riuscire a divincolarsi e scappare. È il brutto episodio di violenza denunciato da una giovane donna di 24 anni che oggi ha presentato formale denuncia in Questura di Trieste contro ignoti. Secondo il suo racconto, nella tarda serata di lunedì era appena scesa da un bus nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste e stava camminando in piazza Libertà poco dopo le 20.30 quando i tre aggressori si sarebbero avvicinati a lei chiedendole una sigaretta.

La ragazza si sarebbe fermata e avrebbe consegnato a uno di loro la sigaretta richiesta e poi si sarebbe messa si nuovo in marcia. A questo punto però i tre, descritti dalla ragazza come uomini dall'accento straniero, avrebbero iniziato a seguirla e infine l'avrebbero afferrata sfregiandola al volto con un coltellino. La 24enne ha raccontato di essere riuscita in pochi scatti a divincolarsi dalla presa di uno di loro e a fuggire. Poi, spaventata, si sarebbe diretta a casa e solo successivamente si è presentata al pronto soccorso di Cattinara dove è stata medicata e giudicata guaribile in una decina di giorni per via della ferita superficiale al viso. Sul caso sono ora in corso le indagini da parte della Squadra mobile della polizia di Trieste.