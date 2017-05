Un grave incidente tra due camion è avvenuto questa mattina a Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso, sulla Sp 34 in via Sernaglia. L'impatto è stato terrificante e il bilancio è drammatico: un morto e due feriti. Il più grave è stato trasportato al Ca' Foncello, l'altro all'ospedale di Conegliano (in condizioni meno gravi del primo). Sul posto i pompieri di Conegliano e Montebelluna.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 7. Secondo la prima ricostruzione delle forze di polizia si è trattato di uno scontro frontale in un tratto di strada rettilineo. Non è ancora chiaro sia potuto avvenire. I vigili del fuoco sono giunti sul posto pochi minuti dopo e sono rimasti impegnati nella difficile operazione di estrazione dei feriti all'interno di un mezzo, rimasti imprigionati nell'abitacolo. La persona deceduta è un uomo di 52 anni che si trovava a bordo di uno dei due furgoni: è praticamente sul colpo. “E' una strada dove purtroppo si corre molto – ha dichiarato il sindaco di Sernaglia Sonia Fregolent – c'è infatti la doppia linea continua: siamo ancora in attesa di capire le cause".