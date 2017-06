Stavano consumando un rapporto sessuale nei giardinetti, ma per la coppia la questione non si chiuderà con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Nel primo pomeriggio di giovedì 22 giugno una ragazza trevigiana di 20 anni si è recata nei giardinetti di Sant'Andrea, nel centro storico di Treviso, in cerca di un pusher che le vendesse marijuana. È così che la giovane è venuta a contatto con uno spacciatore di 23 anni originario del Gambia, con cui sarebbe stato stretto il patto di alcune dosi del cannabinoide in cambio di sesso. Subito.

Intorno alle 16 i due si sono appartati dietro ad un albero e hanno cominciato a consumare il rapporto sessuale sicuri che nessuno li avrebbe interrotti. Inevitabilmente la scena è stata notata dai passanti, ma non solo da loro. Dopo alcuni minuti sono giunti sul posto agenti della polizia locale che hanno interrotto lo scambio. L'uomo, identificato e già noto alle forze dell'ordine, sarà denunciato per spaccio con l'aggravante della prestazione sessuale. Nelle tasche gli agenti hanno trovato quattro dosi di marijuana per circa 4 grammi. La ragazza ha ammesso lo scambio droga-sesso.

La condizione dei giardinetti di Sant'Andrea è stata spesso lamentata dai residenti per il degrado in cui versano. Dallo scorso agosto agenti in borghese pattugliano l'area per individuare anche i pusher che, ancor di più in passato, usavano i giardinetti come piazza di spaccio.