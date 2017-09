Orrore nel Trevigiano, un ragazzino che era uscito per portare a spasso il cane di famiglia col padre si è improvvisamente imbattuto in un cadavere che era nascosto dietro una siepe. Il drammatico ritrovamento nel tardo pomeriggio di domenica a Vittorio Veneto. Il rinvenimento è avvenuto per caso quando l'animale si è diretto verso la siepe, abbaiando e comportandosi in modo strano. Il ragazzino così si è avvicinato facendo la tremenda scoperta.

La vittima al momento non è stata ancora identificata perché sul posto non sono stati ritrovati documenti o altri oggetti che possono fa risalire all'identità dell'uomo il cui cadavere del resto era in avanzato stato di decomposizione. Anche se per accertare il tutto ci sarà bisogno di esame del dna e dell'autopsia, già disposti dalla magistratura, al momento gli investigatori propendono per l'ipotesi di un suicidio.

A favore di questa idea il ritrovamento, accanto al cadavere, di una pistola ormai arrugginita per l'esposizione alle intemperie. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire a chi appartenesse l'arma che è stata sequestrata. La tesi è che l'uomo possa aver scelto la zona proprio perché isolata e abbia deciso di uccidersi. "Non abbiamo avuto in questo periodo segnalazioni di sparizioni" hanno spiegato gli inquirenti che ora come priorità cercano di dare un nome alla vittima.