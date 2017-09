Da tempo sapeva che doveva liberare l'abitazione da cui era stato sfrattato da alcuni anni, ma quando nella mattinata di venerdì alla sua porta hanno bussato di nuovo gli ufficiali giudiziari accompagnati questa volta dalle forze dell'ordine, lui in un estremo tentativo di resiste e al culmine della disperazione, ha preso dell'acido che teneva in una bottiglietta e ha iniziato a versarselo addosso in un drammatico atto di autolesionismo. È il terribile episodio avvenuto intorno alle 10.30 a Barcon, frazione del comune veneto di Vedelago, in provincia di Treviso.

Per evitare il dramma, i carabinieri presenti si sono immediatamente lanciati contro l'uomo per fermarlo ma non ci sono riusciti del tutto, finendo per essere colpiti a loro volta dagli schizzi dell'acido. L'uomo è riuscito a versarsi addosso parte del contenuto della bottiglietta ed è rimasto ustionato gravemente, in particolare al volto. Soccorso e immediatamente trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118 fatta arrivare sul posto, il 58enne non sarebbe in pericolo di vita ma ora rischia di perdere la vista.

Nella colluttazione sono rimasti ustionati agli arti superiori anche due militari colpiti dall'acido, anche se fortunatamente in maniera lieve. A quanto riportano i giornali locali, nemmeno l'episodio però sarebbe servito a calmare gli animi visto che alcuni amici dell'uomo sono intervenuti in sua difesa, minacciando di voler occupare a loro volta l'abitazione.