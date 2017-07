Drammatico episodio, ma per fortuna senza conseguenze quello avvenuto nella stazione di Castelfranco Veneto, sabato verso le 13. Un uomo di nazionalità cinese si è recato nello scalo ferroviario insieme alla sorella ed i suoi tre figli di 6, 5 e 3 anni. La donna stava partendo per Padova, il treno era fermo ad un binario e lui, per rendersi utile, è salito per darle una mano a sistemare i bagagli.

Molto probabilmente deve essersi trattenuto più del dovuto, visto che ad un certo punto il convoglio è partito prima che l’uomo facesse in tempo a scendere. I piccini, presi dal panico per aver visto il treno col padre a bordo che andava via, si sono quindi messi a rincorrere il vagone rischiando cadere fra le rotaie. A quel punto, i presenti in stazione hanno avvertito la polizia ferroviaria e gli agenti si sono recati immediatamente nel punto dove si trovavano i tre fratellini, cercando di tranquillizzarli.

A sua volta, il padre dal treno ha contattato le forze dell’ordine. Rassicurato sul fatto che stessero bene, è stato informato su come tornare a riprenderli. Giunto negli uffici della Polfer di Castelfranco, l’uomo è stato redarguito dagli agenti, che gli hanno fatto notare quanto grave avrebbe potuto essere questa sua distrazione. “Alla luce di quanto successo – recita una nota diffusa dalla Questura di Treviso – si raccomanda particolare attenzione nei comportamenti che si tengono all’interno delle stazioni ferroviarie, in quanto ci potrebbero essere gravi conseguenze”.