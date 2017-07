Una festa per scambisti organizzata con tanto di evento facebook: è destinato a scatenare furiose polemiche l'"Hawaiian party" organizzato per sabato 22 luglio a Varago di Maserada. La festa si svolgerà all'interno di una villa (in passato appartenuta alla famiglia Monti) di via Saltore sul Piave e l'iniziativa è stata promossa anche su Facebook e su numerosi siti specializzati.

A dare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi, martedì 11 luglio. L'evento non è stato tuttavia accolto con particolare favore, tanto che alcuni sono arrivati a sporgere denuncia e segnalare l'iniziativa alle forze dell'ordine, nella speranza che intervengano. Sembra che a dare fastidio ai "bacchettoni" il carattere dell'iniziativa, giudicata immorale, anche se il pretesto a cui si è fatto spesso riferimento è un altro ed è di carattere fiscale.

La festa, organizzata da JSP Eventi e Swinger people, comincerà alle ore 16 con musica e frutta fresca, seguirà poi aperitivo e grigliata di carne con fiumi di vino rosso. Poi, per chi se la sentirà, gli scambi di coppia saranno possibili. Spazio alla fantasia: la location è dotata di stanze e di un accogliente outdoor. Le tariffe? Per le coppie 65 euro, per i singoli uomini (limitati a 5 unità) 120 euro, donne a 20 euro.