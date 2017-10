È stata travolta mentre attraversava le strisce pedonali con i suoi due figli, di 5 e 11 anni, a cui ha fatto da scudo con il proprio corpo per evitare che si facessero male. È in coma, così, una donna di 46 anni. L'incidente è successo lo scorso martedì 25 settembre in via Vaccari, tra l'ex municipio e la gelateria Al Ponte a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. La mamma stava camminando con i due ragazzi, che hanno riportato solo qualche frattura ma le cui condizioni non sono considerate critiche, quando è stata presa in pieno da una utilitaria alla cui guida vi era una 87enne, riportando gravi lesioni. È stata trasportata immediatamente in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e dove è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Secondo alcune fonti mediche, lotterebbe ancora tra la vita e la morte.

La donna di 87 anni alla guida dell'auto, una Matiz, che ha provocato l'incidente non è riuscita a frenare in tempo travolgendo la famiglia, che non aveva visto sulle strisce probabilmente accecata dal sole. La mamma invece si è resa conto che la vettura stava piombando sui suoi figli e si buttata per spingerli lontano. I due bambini sono stati sbalzati a qualche metro di distanza, mentre lei è finita sotto le ruote della piccola utilitaria.