Drammatico incidente sul lavoro a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. Un operaio di 43 anni, Daniel Cojonaru, di origine rumena ma residente a Cimadolmo, è morto dopo essere caduto in una cisterna vuota. L'uomo era impegnato presso un'azienda vitivinicola della zona a compiere dei controlli di manutenzione in vista della tradizionale vendemmia quando ha improvvisamente perso l'equilibrio, per cause ancora in via di accertamento, finendo direttamente all'interno di una vasca, al momento vuota, utilizzata per la lavorazione del vino. È morto sul colpo asfissiato e per i traumi riportati. Un vero e proprio shock per tutti i presenti e soprattutto per i colleghi, con alcuni dei quali la vittima lavorava da oltre 20 anni.

Sono stati proprio questi ultimi a dare l'allarme, non vedendo Daniel ritornare. Sono andati a controllare e hanno trovato il loro collega ormai senza vita sul fondo della vasca. Sul posto è intervenuto il Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ai militari spetterà portare avanti le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Tuttavia, dai primi accertamenti svolti all'interno della cantina, non si escluderebbe l'ipotesi che il 43enne abbia perso i sensi a causa delle esalazioni interne alla cisterna o per un malore e per questo sia caduto riportando lesioni che si sono rivelate fatali. Lascia la moglie e due figlie.