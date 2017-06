Quella bruttissima caduta in bici è costata la vita a Patrick Facen, il ragazzino di 12 anni di Zorzoi, trovato in strada a terra privo di sensi poco prima delle 19 di venerdì 2 giugno con un trauma cranico-facciale e ricoverato d'urgenza all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Secondo le ricostruzioni, il bimbo stava tornando verso casa a bordo della sua bicicletta, quando forse per una manovra errata, è caduto a terra. L’impatto sull’asfalto è stato molto forte, Patrick ha battuto la testa violentemente.

È stata poi una signora del posto che passava di lì per caso a dare l’allarme. Non è chiaro però quanto tempo è intercorso tra la caduta e i soccorsi. Il personale medico, giunto sul posto a bordo dell’ambulanza dell’ospedale di Feltre, ha prestato le manovre di primo soccorso a Patrick, ma le sue condizioni sono apparse subito disperato: il ragazzino, infatti, era già in coma. Così è stato chiamato l’elicottero del 118. Da qui lo sfortunato è stato elitrasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Treviso con un trauma cranico e facciale importanti. In serata dovrebbe essere stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Purtroppo stamattina è arrivata la drammatica notizia del suo decesso.