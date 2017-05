La corsa in ospedale e poi una lavanda gastrica, così si è salvata una bambina di undici anni che intorno alle 11.30 di giovedì 4 maggio, in una scuola di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, ha deciso di ingerire diverse pastiglie tranquillanti. Quando si è sentita male, le maestre hanno prontamente chiamato il 118. L'ambulanza ha trasportato la bambina all’ospedale a Ca’ Foncello di Treviso, dove è stata appunto effettuata la lavanda gastrica.

Adesso la piccola adolescente è fuori pericolo, ma il gesto è stato catalogato come "tentato suicidio" e obbliga a pensare che la situazione non si possa chiudere qui. L'undicenne del resto assumeva farmaci per tenere sotto controllo i suoi disturbi e proprio le pastiglie con cui deve curarsi sono state ingerite tutte in una volta. La bambina, inoltre, già era seguita da un Centro servizi età evolutiva. Sul caso stanno indagando anche i Carabinieri.