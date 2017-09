Approfittando di una momentanea distrazione degli addetti della struttura, era sgattaiolato via dalla casa di riposo che lo ospitava mettendo in allarme tutti e facendo scattare anche una denuncia alle forze dell'ordine, ma in poco tempo si è scoperto che l'anziano era solo andato a vedere il vicino cantiere dell'autostrada. Protagonista della storia un 74enne ospite di un casa di riposo di Trevignano, in provincia di Treviso. Per lui martedì si sono mobilitati carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile ma fortunatamente in poche ore è stato individuato sano e salvo mentre era impegnato ad assistere all'esecuzione dei lavori lungo uno dei cantieri della Pedemontana.

Ad accorgersi della sua assenza è stato il personale della struttura durante un giro di controllo, poco dopo le 10. Sapendo che soffriva di disturbi confusionali e poteva essersi smarrito, è immediatamente partito l’allarme e si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Alle ricerche, oltre ad alcuni addetti della casa di riposo e alle forze dell'ordine, hanno partecipato i cani specializzati di un'associazione locale, i volontari della Protezione civile di Montebelluna e persino un elicottero dei vigili del fuoco.

Per ore del 74enne non si è saputo più nulla. Quando ormai si temeva il peggio, però, la stessa responsabile della struttura insieme a un vigile del fuoco lo ha scorto sano e salvo nei pressi del cantiere della Pedemontana, a circa 3 chilometri dalla casa di riposo. L'uomo, seppur affaticato, era in buone condizioni ed è tornato nella struttura dove è stato sottoposto ai controlli da parte del personale medico