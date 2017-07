All'università era considerata da tutti una studentessa modello con tutti voti ottimi agli esami ma probabilmente la sua ambizione andava oltre questi meriti riconosciuti così si sarebbe introdotta abusivamente nei sistemi informatici del suo ateneo ritoccando i suoi voti e concedendosi la lode accanto a un trenta effettivo. Come riporta il giornale locale «Il dolomiti», protagonista della singolare storia è un studentessa di ingegneria all’Università di Trento, scoperta e denunciata e ora a processo con l'accusa di accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione e diffusione di codici di accesso e falso.

I fatti contestati alla giovane risalgono al 2015 quando, approfittando della sua collaborazione con la struttura amministrativa dello stesso ateneo, la ragazza era arrivata a conoscere molto bene il sistema informatico di gestione interna attraverso il quale vengono anche registrati voti ed esami. L’ipotesi dell'accusa è che la studentessa del corso magistrale di ingegneria sia entrata in possesso dei codici di accesso al sistema e li abbia poi utilizzati in alcuni casi per modificare i suoi voti reali, aggiungendo la lode, e in altri casi inventandosi direttamente esami non ancora sostenuti.