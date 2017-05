Il suo corpo è stato trovato ormai senza vita sul fondo di un dirupo. Renzo Gottardi, 65 anni, residente a Trento, era scomparso sabato nei boschi sopra ad Aldeno. I suoi familiari hanno dato l'allarme agli uomini del soccorso alpino, che hanno fatto scattare immediatamente le ricerche nell'uomo nella speranza che si fosse solo perduto. Purtroppo invece il suo corpo è stato rinvenuto in località Brenzi, in una zona impervia fra i comuni di Aldeno e Pomarolo.

I soccorritori hanno fatto scattare le ricerche ieri sera, impegnando uomini del soccorso alpino e vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato dal fratello di Gottardi. L'uomo, appassionato di montagna, era uscito di casa in tenuta da trekking per fare un'escursione. Poi la caduta, forse provocata da un malore. L'escursionista aveva lasciato la propria auto in località Pinezze da dove a piedi voleva raggiungere la zona di Dosso Pagano, a quota 1.300 metri. Nelle ricerche sono stati impiegati quasi 50 di uomini, tra vigili del fuoco di Aldeno e Soccorso alpino. Renzo Gottardi era un ex dirigente del comune di Trento è un appassionato di montagna. Lascia la moglie, una figlia e un fratello.