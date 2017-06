Un ragazzo di Teramo di ventitré anni, Filippo Di Francesco, è stato recuperato senza vita domenica mattina in Trentino. Il giovane, uscito sabato per un’escursione, ha avuto un incidente in montagna mentre si trovava nella zona delle Pale di San Martino. A dare l’allarme è stata la fidanzata, preoccupata perché non aveva avuto più sue notizie. Seguendo le indicazioni della ragazza e quello che le era stato comunicato dal fidanzato, i soccorritori hanno prima trovato l’auto del giovane in zona Maso Col, a San Martino di Castrozza. È iniziata quindi la ricerca in montagna, col Soccorso Alpino che ha sorvolato la zona a bordo di un elicottero decollato da Trento. Alle prime luci dell’alba di domenica la drammatica scoperta: Filippo è stato individuato in un canalone nei pressi del Campanil di Castrozza, a Cima Val di Roda.

Aperta un’inchiesta sul drammatico incidente – Il giovane di Teramo, precipitato per diversi metri, è presumibilmente morto sul colpo. La locale procura ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla morte del giovane escursionista ed è probabile che la salma venga riconsegnata ai genitori, giunti intanto in Trentino, soltanto dopo l'autopsia. Gli accertamenti del caso proveranno a far luce sulle cause del drammatico incidente e chiariranno anche se il giovane ha avuto un malore prima di precipitare. Filippo Di Francesco si trovava in Trentino per studiare all'università e stava anche seguendo uno stage all'Azienda di promozione turistica del Primiero. Era un appassionato di arrampicata in montagna, sport che praticava ormai da anni.