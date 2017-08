Pomeriggio di panico ed esasperazione per i viaggiatori di un treno Milano-Marsiglia: il convoglio è rimasto fermo sui binari tra la Lombardia e il Piemonte, mentre si dirigeva verso la Francia. Per ore i 500 passeggeri a bordo sono rimasti bloccati all'interno della vettura, ad alte temperature, senza aria condizionata. Un viaggio interminabile, cominciato alla stazione di Milano quando il Thello 35049 di Trenitalia è partito alle 15,10, diretto a Marsiglia.

Il 118 di Alessandria, che ha soccorsi i passeggeri, ha spiegato che per nessuno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. I medici e gli infermieri li hanno rifocillati con acqua e generi di prima necessità. "Abbiamo trovato solo tanto nervosismo", dicono i soccorritori. Ci sono stati solo lievi malori. Il convoglio è stato poi fatto avanzare fino alla stazione di Tortona dove i viaggiatori hanno atteso l'arrivo di una nuova motrice. Come ha raccontato Repubblica la situazione è stata critica per ore: "Siamo fermi al sole, senza acqua e con almeno 50 gradi dentro. C'è la gente dai palazzi qui vicino che ci lancia acqua", ha detto uno dei viaggiatori.

Il treno è ripartito intorno alle 19:30 dopo aver cambiato il locomotore, come ha fatto sapere Trenitalia.