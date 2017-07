Un treno Italo partito da Torino e destinato a Firenze è rimasto bloccato per oltre due ore questa mattina in una galleria nella zona di San Pellegrino, in Mugello, a causa di un guasto tecnico al locomotore. La situazione fortunatamente si è risolta e, come spiega anche la Polizia, il convoglio è riuscito a raggiungere la stazione Santa Maria Novella di Firenze trainato da un locomotore di soccorso. In seguito al blocco del treno, avvenuto intorno alle 10,40, nelle carrozze si sarebbe spento anche l’impianto di condizionamento. Nonostante il disagio non ci sarebbero stati malori. Il personale del 118 è stato inviato in via precauzionale alla stazione.

Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha commentato: "Ancora una volta i passeggeri subiscono ritardi e disagi immensi, dovuti anche allo spegnimento dell’impianto di condizionamento. Per tale motivo chiediamo che ai viaggiatori presenti sul treno sia riconosciuto non solo il rimborso del biglietto, ma anche un indennizzo per i danni morali e materiali subiti”. “Per la seconda volta in pochi giorni un treno rimane bloccato in galleria in Toscana, con disagi enormi per i passeggeri. Già lo scorso 17 luglio – aggiunge l'associazione dei consumatori – un Frecciarossa rimase fermo per ore tra Firenze e Bologna, prima di essere trainato in stazione. Oggi è la volta di un treno Italo, rimasto bloccato in galleria nella zona di San Pellegrino, in Mugello, per un guasto tecnico al locomotore”.