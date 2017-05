Importanti novità per i viaggiatori di alcune tra le più importanti città italiane: Torino, Milano, Roma e Napoli, che a partire dall'undici giugno potranno usufruire di più treni Frecciarossa 1000. Per tutta l'estate il supertreno in doppia composizione trasporterà oltre novecento persone fra il capoluogo piemontese e quello campano, ma solo nelle ore di punta del mattino. Ad annunciarlo è stata Barbara Morgante, amministratore delegato di Trenitalia, che ha presentato il nuovo convoglio al binario 21 della Stazione Centrale di Milano presentando il Frecciarossa 1000 come "il treno più bello del mondo".

Per il momento saranno quattro i convogli doppi, da 404 metri lunghezza per sedici carrozze e novecentoquattordici posti, che viaggeranno a trecento chilometri all'ora lungo la tratta Torino Napoli. Il servizio è per ora limitato a due corse (ore 5.50 e ore 7) da Torino, con fermate a Milano, Roma e Napoli ed altrettanti convogli da Napoli (ore 11 e 14) in senso inverso, anche se "da settembre ce ne saranno altri 4", spiega Morgante.

Oltre ai collegamenti tra le principali città italiane verrà però valorizzato anche l'asse Adriatico con un nuovo collegamento Pescara-Milano. Ma si punterà – ha spiegato l'ad della società – anche sul Sud: il collegamento tra Milano e Salerno avrà nuove corse e soprattutto durerà quasi un'ora in meno (da 5h26 a 4h49), ed entro l'estate verranno predisposte due nuove corse veloci tra Bari e Roma, portando a otto i Frecciargento tra le due città.

Come è noto però non esistono solo le frecce: "Un terzo dei treni sui quali hanno viaggiato negli ultimi 10 anni 600 milioni di persone, ovvero in media ogni italiano per almeno 10 volte, sono Intercity", spiega Barbara Morgante. Proprio a questi convogli l'azienda, grazie anche a un accordo col Ministero dei Trasporti, ha destinato investimenti per 300 milioni di euro, incrementando la qualità del servizio a bordo.