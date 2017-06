Una guida alpina, Alessandro Bosio (nella foto), e due olandesi, padre e figlio di 50 e 20 anni, sono morti a seguito di una caduta dalla Becca Monclair, in Valsavarenche (Valle d’Aosta). L’incidente è avvenuto a circa 3.000 metri di quota, sulla parete nord, poco sotto la vetta, forse durante la fase di discesa degli alpinisti dalla cresta. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza di Entreves, con gli uomini del comandante Delfino Viglione incaricati delle indagini sull'accaduto.

A dare l’allarme è stato un altro alpinista che stava salendo su un'altra parete. La cordata era probabilmente condotta da una guida alpina. La prima ipotesi è che i tre stessero scendendo dalla cresta e, per cause ancora da chiarire, siano precipitati. L’allarme è stato dato dal rifugio Vittorio Emanuele: qualcuno l’alpinista ha visto i segni della caduta sul nevaio e ha chiamato i soccorsi. Le salme dei tre scalatori sono state recuperate e trasferite alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento. Per il rimpatrio dei due alpinisti olandesi, da quanto appreso, sono già state avviate le pratiche necessarie con il Consolato dei Paesi Bassi.

Alessandro Bosio, 38enne nato a Milano e residente in Valle d'Aosta ormai dal 2004, era membro della Società delle guide alpine Gran Paradiso. Lascia la moglie e un figlio piccolo.