"La vita di Elisa era un inno alla felicità. Desiderava vivere tutto intensamente: la famiglia, lo studio e i progetti per il futuro", così il parroco della chiesa di Santa Maria della Scala a Moncalieri ha voluto ricordare Elisa Ferrero, la 27enne morta domenica scorsa dopo essere stata travolta da un furgone a seguito di una lite stradale mentre viaggiava sulla moto guidata dal fidanzato Matteo Penna, ora ricoverato in gravi condizioni. Oggi nel comune alle porte di Torino infatti è stato il giorno dell'ultimo saluto con i funerali religiosi in chiesa per la giovane deceduta sulla strada statale a Condove

"Ma ora non è tutto finito: ora tutto rifiorisce. Quel desiderio di felicità che Elisa portava nel cuore coincide non con la tragica fine della vita ma con l'eternità di Dio" ha sottolineato il parroco, don Paolo Comba, riservando un pensiero anche l'uomo ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario, l'artigiano 50enne di Nichelino, Maurizio De Giulio. "La follia sembra diventare normalità quando spezza la vita altrui. Preghiamo perché attraverso una giusta pena espiatoria prenda consapevolezza del terribile male che ha compiuto sino ad arrivare a chiedere perdono a Dio e alle famiglie che ha colpito", ha ricordato il prete davanti ai familiari e agli amici della giovane riuniti per l'ultimo addio.

"Quando una ragazza ci lascia improvvisamente e in un modo così tragico è perché ha terminato il suo compito terreno per andare a ricoprirne un altro. Inutile porsi domande. Questo è il ruolo delle persone speciali Ed Elisa, tu sei speciale" hanno aggiunto i genitori della 27enne durante i funerali in una personale preghiera per la ragazza. "Hai lasciato un messaggio che deve essere colto da tutti di noi: di vivere con gioia e intensamente le emozioni. Il tempo attenuerà il dolore, il vuoto piano piano si colmerà, se riusciremo a capire e a mettere in pratica il tuo messaggio. Ciao medichessa bionda" hanno concluso nel messaggio. All'uscita della salma dalla chiesa di Moncalieri, palloncini colorati sono stati lasciati volare via nel cielo.