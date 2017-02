Quando ha visto la sua auto, un fuoristrada Toyota, muoversi sul vialetto di casa, in discesa, Katia Matteo, 38 anni, di Pordenone, ha provato a frenarla con le sue stesse mani. La donna però è stata centrata dal pesante veicolo e spinta contro un muretto, perdendo la vita. Una amara tragedia quella avvenuta stamattina intorno alle 9.30. La vittima, nubile, lavorava al Centro logistica distributiva Spedizioni internazionali, situato all'Interporto nella città del Noncello.

Sembra che Katia avesse messo in moto l’auto per scaldare un po’ il motore prima di partire. Era poi scesa per un momento per andare ad aprire il portone del garage e, visto il fuoristrada ripartire, era istintivamente corsa dietro al mezzo per cercare di evitare che finisse in strada. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Pordenone, è stata sospinta contro un muretto ed è morta. Inutili i soccorsi.

A piangere la sua scomparsa è oggi tutta la città di Pordenone, in particolare il quartiere di Rorai Grande dove Katia era molto conosciuta. Sempre allegra e solare, Il Messaggero Veneto evidenzia come qualche settimana fa si era anche fatta notare nel corso della Befana dei vigili urbani, organizzata dal Vespa Club del quale faceva parte. Le esequie avranno luogo domani.