Drammatico incidente questa mattina a Stra, in provincia di Venezia. Una donna originaria di Noventa, Leda Giacon, 84 anni, è stata travolta e uccisa da un camion mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in centro. Troppo gravi i traumi riportati nell'impatto: per l’anziana non c'è stato scampo.

Sul posto gli operatori del 118 per i soccorsi, rivelatisi però inutili perché la 84enne è morta sul colpo, i vigili del fuoco (che hanno avuto il compito di liberare la vittima finita sotto il mezzo pesante) e le forze dell'ordine (carabinieri e polizia municipale) per i rilievi e la viabilità, dato che la tragedia è avvenuta proprio in piazza Marconi, nel cuore del paese della Riviera. La strada è stata chiusa per consentire lo svolgimento delle operazioni di rito, mentre il traffico è stato deviato su via Oltre Brenta, con conseguenti disagi specie per chi giungeva da Padova. La vittima sarebbe stata falciata dal mezzo pesante condotto da un camionista di origini turche all'altezza della chiesa di Stra mentre attraversava la strada.

Diverse le persone che hanno assistito alla drammatica scena. Tra questi il gestore di un distributore situato a pochi metri dal punto dell'impatto: "Ho sentito un botto – racconta l’uomo – sono uscito e ho visto la signora sotto il camion. Probabilmente l'autista non l'ha vista e non è riuscito a fermarsi in tempo. Subito si sono fatte intorno parecchie persone, ma non è stato possibile aiutarla". I carabinieri hanno acquisito anche i filmati delle telecamere per ricostruire l'incidente ed accertare le eventuali responsabilità.