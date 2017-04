Danut Alexe, l'uomo che il 31 gennaio 2016 uccise alla guida della sua minicar mamma e figlia che stavano passeggiando su un marciapiede nei pressi della loro casa di Arezzo, potrà godere di uno sconto di pena di 4 anni dopo la sentenza emessa da un giudice della Corte D'Appello di Firenze, al quale l'uomo aveva effettivamente chiesto una riduzione della pena. Alexe era stato condannato a nove anni e due mesi di reclusione per quel duplice omicidio colposo aggravato.

La notizia ha profondamente indignato i familiari e i conoscenti delle due vittime: il 31 gennaio del 2016 intorno alle 18 Marzanna Barbara Stepien, di 51 anni, e sua figlia Letizia Fiacchini di 10, stavano tornando a casa dopo aver partecipato ad una festa di compleanno quando su di loro piombò la minicar del romeno. L'uomo aveva nel sangue un livello di alcol superiore di quasi quattro volte il limite massimo consentito. Anche la piccola automobile di Alexe era stata "modificata" per viaggiare ad una velocità superiore rispetto ai 45 km/h consentiti. Lui viaggiava a 60 nel centro abitato, in una zona cioè dove il codice della strada impone il limite di 50.

Mentre percorreva la curva la minicar sbandò e piombò sulla famigliola. In un attimo l’inferno. L'automobilista venne subito arrestato dalla polizia municipale. Il gup stabilì che, per il fato che era ubriaco, non avrebbe meritato nessuna attenuante. Il pm Elisabetta Iannelli formulò i due capi di accusa: omicidio colposo plurimo, aggravato dalle varie violazioni al codice stradale e contravvenzione per guida in stato di ebrezza alcolica.