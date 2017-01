Un padre già distrutto per la perdita della figlia di cinque anni è stato costretto a trasportare il corpo senza vita della bambina in spalla per circa 15 chilometri. È accaduto in India, dopo che la bimba è morta in un ospedale del Paese. Suo padre è stato costretto a trasportarla a piedi sulle sue spalle perché, secondo quanto scrivono i media internazionali che hanno riportato la notizia, non aveva abbastanza soldi per pagare un carro funebre o un’ambulanza. L’uomo, identificato come Gati Dhibar, ha quindi compiuto un lungo viaggio per tornare nel suo villaggio nello Stato di Orissa e poter dire addio a sua figlia. Qualcuno ha ripreso parti del viaggio dell’uomo e i video strazianti sono stati pubblicati sui social network. Dopo che è emersa la vicenda, secondo quanto riportano alcune fonti, diversi membri dell’ospedale indiano dove è morta la bambina sarebbero stati sospesi perché avrebbero permesso all’uomo di portare via il corpo senza i mezzi necessari.

Lo scorso anno un caso simile – C’è da dire che questa non è la prima volta che dall’India arriva una notizia drammaticamente simile: lo scorso anno un uomo dello Stato di Orissa si è ritrovato costretto a trasportare per circa dieci chilometri il cadavere di sua moglie in spalla. Anche in questo caso, l’uomo non aveva a disposizione alcun mezzo per riportare a casa il corpo della donna. Nonostante la sua richiesta, l'ospedale dove la donna era stata ricoverata aveva negato l'uso di un veicolo per consentirgli di tornare al suo villaggio.