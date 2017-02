Un improvviso crollo ha interessato questa mattina un vecchio stabile nel comune di Campobello di Mazara, piccolo centro in provincia di Trapani. Alcune persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. In particolare si parla di due uomini che erano al lavoro sull'edificio sul quale erano in corso opere di muratura. Per loro fortuna, dopo l'allarme, sul posto sono accorse immediatamente diverse squadre di vigili del fuoco oltre alle ambulanze e alle forze dell'ordine che si sono subito messi alla ricerca dei dispersi. Stando alle prime notizie riferite dall'AdnKronos, i pompieri in poco tempo avrebbero estratto dalle macerie due persone ferite ma vive che poi sono state caricate su un'ambulanza e trasportate in ospedale a Castelvetrano.

Le condizioni dei feriti sono definite serie dai medici, ma non sarebbero in pericolo di vita. I vigili del fuoco confermano che si tratta di operai che erano impegnati nei lavori di ristrutturazione del palazzo. "Soccorsi 2 operai dopo il crollo di un edificio in ristrutturazione a Campobello di Mazara (T). Interventi in corso" hanno scritto i vigili del fuoco su twitter mostrando alcune immagini del crollo. Il palazzo anticamente avrebbe ospitato un vecchio cinema, l'Olimpya, ma da tempo era in disuso anche se erano in atto da un po' di tempo lavori di ristrutturazione.

Il crollo è avvenuto intorno alle 8,45 in via del Risorgimento, dove gli operai erano al lavoro nel cantiere del vecchio cinema. I feriti sono stati solo parzialmente coperti dalle macerie e per questo è stato possibile individuarli subito e soccorrerli. I lavori di restauro della vecchia struttura, che poteva ospitare 268 persone ma abbandonata da anni, erano stati commissionati dal Comune lo scorso 30 novembre. Da Palermo è anche partito il gruppo cinofilo dei Vigili del fuoco per assicurarsi che non ci siano altre persone nell'area del crollo, ma pare si tratti di una eventualità assai remota.