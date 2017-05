Lo scorso 3 maggio un medico chirurgo in servizio presso l’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo, nella provincia di Trapani, avrebbe operato una donna che presentava un nodulo al seno incidendo però la mammella sana. Un errore che ha spinto l’Asp di Trapani ad avviare un procedimento disciplinare a carico del chirurgo, Alida Lauria. L'Asp ha nominato una commissione interna per valutare l'errore compiuto da Lauria in sala operatoria. Vittima di questo presunto caso di malasanità è una donna di 34 anni di Balestrate, G.D.M, che a inizio mese si è sottoposta a un intervento presso l’ospedale di Alcamo. Un intervento inutile che ha costretto la paziente – la quale ha incaricato un avvocato per far valere i propri diritti – a una nuova operazione per togliere quel nodulo.

Il medico chirurgo coinvolta anche in una operazione che ha portato all’arresto del compagno – Un mese fa lo stesso medico che avrebbe compiuto l’errore il 3 maggio scorso aveva ricevuto un avviso di conclusione indagini da parte della Procura distrettuale antimafia di Palermo, con l'ipotesi di favoreggiamento, nell'ambito dell'operazione chiamata “Freezer” in cui è stato arrestato, tra gli altri, il suo compagno.