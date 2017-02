Torna l'allarme meningite in Sicilia. In particolare, una bambina di 5 anni a Trapani è risultata affetta dalla patologia meningococcica di Ceppo B. Dopo le prime cure ricevute nell'ospedale Sant'Antonio Abate, è stata trasferita nel nosocomio palermitano di Villa Sofia, dove sarebbe risultata fuori pericolo. I più preoccupati dall'ennesimo caso che si verifica nella Regione sono i genitori dei compagni di scuola della piccola paziente, che frequenta l'istituto dell'infanzia "Umberto di Savoia".

L'asp di Trapani ha fatto tuttavia sapere che è già stata attivata la profilassi antibiotica per tutte le persone venute a contatto con la bimba nei giorni immediatamente precedenti il ricovero, tra cui familiari, insegnanti e amici, anche se sono stati gli stessi dirigenti sanitari a sedare ogni forma di allarmismo. Prima di lei, si era registrato all'inizio dell'anno un altro caso di meningite in Sicilia: si trattava di un uomo di 65 anni di Messina deceduto l'8 gennaio scorso, ma anche in quel caso fu attivata la profilassi solo a scopo precauzionale.