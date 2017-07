È stata travolta da una Mercedes mentre attraversava la strada, a pochi metri dall'ufficio postale nel quale lavorava. È morta così Annamaria Di Nicola, 58 anni, nel pomeriggio di sabato nella centralissima via Fardella a Trapani, all'incrocio con via Nino Bixio. Si stava dirigendo verso il parcheggio dove era custodita la sua auto per rientrare a casa. Immediatamente sono giunti sul luogo i soccorsi, ma le condizioni della donna sono apparse da subito critiche e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Intanto, l'autista della vettura che ha investito la 58enne prima è scappato per poi costituirsi alle forze dell'ordine: si tratterebbe di un 19enne neopatentato e figlio di una guardia della polizia penitenziaria, di cui gli investigatori non hanno reso note le generalità.

La vittima era molto conosciuta nella cittadina siciliana. Era infatti la figlia dell'ex senatore del Psi, Francesco Di Nicola, già deceduto due anni fa. La vittima, inoltre, era da poco rimasta vedova e lascia due figlie. Intanto, la dinamica del sinistro è al vaglio della polizia municipale: molto probabilmente il giovane a bordo della Mercedes ha avuto la visuale parzialmente ostacolata dalla presenza di un pullman, che si era fermato per far scendere alcuni passeggeri. A quel punto, ha superato il bus a velocità sostenuta e ha travolto la donna, che è stata sbalzata in aria facendo un volo di circa 50 metri fino al centro della carreggiata.