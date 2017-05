Mayang Prasetyo era una prostituta transessuale indonesiana e la fine atroce che ha fatto è stata raccontata da tutti i tabloid inglesi. La donna, è stata brutalmente uccisa probabilmente dal suo fidanzato Marcus Volke, 27 anni, che dopo aver compiuto il delitto l'ha smembrata ed ha cucinato alcune parti del suo corpo, per poi togliersi la vita.

Il raccapricciante delitto risale all'ottobre di tre anni fa. Un'inchiesta che sta conducendo la magistratura britannica ha scoperto che a uccidere la transessuale sarebbe stato il suo compagno dell'epoca il quale, poi, avrebbe tentato di occultare il cadavere nel modo probabilmente più atroce e insensato che ci sia: dopo averlo fatto a pezzi, ha bollito alcune parti del corpo per ore, quindi ha preso i resti e li ha gettati in un bidone, a sua volta occultato in una zona industriale.

Dopo aver compiuto l'operazione si è tolto la vita. Nei mesi successivi nei pressi del luogo del suicidio è stato trovato il contenitore con i resti di Mayang. Non è stato facile risalire all'identità della donna, tanto che la polizia scientifica ha dovuto ricorrere a tutte le tecniche più avanzate. Le indagini, comunque, sono arrivate di recente a una svolta: i magistrati sono giunti alla conclusione che l'assassino è stato Marcus Volke. Molto probabilmente il movente dell'omicidio è stata una banalissima lite finita nel peggiore dei modi possibili.