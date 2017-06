in foto: Trystan Reese (a sinistra) e Biff Chaplow (a destra) con i due figli.

Biff Chaplow e Trystan Reese hanno due figli, ma presto saranno tre. La storia non sarebbe arrivata da Portland, nell'Oregon, alle cronache internazionali, se non fosse che Trystan è il compagno transessuale di Biff. I primi due bambini li hanno adottati dalla sorella di Biff, che nel 2011 ebbe problemi di droga. Il terzo figlio è nel grembo di Trystan, che vive così la sua seconda gravidanza. Nel 2016, infatti, dopo sei settimane dal concepimento, Trystan ha vissuto un aborto spontaneo. Il fatto, drammatico di per sé, ha suggerito alla coppia che avesse perso l'unica occasione per concepire un loro figlio. Non è stato così, perché dopo sei mesi Trystan ha cominciato a sentirsi male. Il compagno ha portato i bambini a scuola e, tornato a casa, ha consegnato a Trystan un test di gravidanza. Il risultato è di quelli da loro sperati: l'unico tentativo conclusosi con un aborto non era l'unico e la coppia torna a vivere il sogno di un terzo bambino.

Resta la paura: Trystan tiene sotto controllo il peso quasi ossessivamente e si sottopone a continui controlli medici. Alla risonanza della sesta settimana viene confermano il buono stato di salute del bambino. Ora non resta che aspettare, continuare a prendersi cura del feto e sperare che tutto vada per il meglio. Sul suo corpo Trystan spiega: "I trans sono nati nei corpi sbagliati e odiano questa cosa. Io, invece, non ho mai sentito il bisogno di cambiare il mio corpo, non lo odio. Per me, anzi, è un dono essere nato in questo corpo".