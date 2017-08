Tre persone sono morte carbonizzate la scorsa notte in un drammatico incidente stradale avvenuto in Puglia. Intorno alle tre c’è stato un tamponamento sulla statale 16, direzione Sud, all'altezza dell'uscita Boccadoro tra Barletta e Trani. In tutto sono cinque le persone rimaste coinvolte nell'incidente. A scontrarsi una Toyota Aygo e una Fiat Stilo. Ad avere la peggio gli occupanti della Toyota, che ha preso fuoco non lasciando loro scampo. Le vittime sono due donne e un uomo. Difficile il compito dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre dall’auto i corpi carbonizzati.

Feriti gli occupanti dell'altra auto – Feriti i due occupanti dell’altra vettura, entrambi di origine albanese ma residenti a Barletta. Da quanto si apprende, uno dei due albanesi – un ragazzo di ventidue anni – è risultato positivo all’alcool test ed è stato arrestato. È ora piantonato all’ospedale di Barletta. Per lui l’accusa è di omicidio stradale plurimo. Sulle cause dell'incidente indaga la polizia stradale: dalla prima ricostruzione sembra che un’auto abbia tamponato quella che la precedeva e uno dei due veicoli sia finito fuori strada prendendo fuoco.