in foto: Foto di repertorio

Tragico incidente sull'A4 Trieste – Venezia all'altezza dell'uscita di San Giorgio di Nogaro. Nel primo pomeriggio un'automobile e una moto si sono scontrate sulla corsia di sorpasso dell'autostrada veneta e l'incidente ha provocato code fino a 8 chilometri. Il motociclista, immediatamente soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine, è morto poco dopo l'arrivo al nosocomio a causa delle gravissime ferite riportate. La vittima era un cittadino sloveno, al momento risultano ignote le sue generalità. Al momento il traffico risulta ancora bloccato e interessa anche lo snodo di Palmanova. Per chi arriva da Tarvisio, è consigliata l'uscita a Udine Nord e Udine Sud, mentre per chi ha già oltrepassato Udine Sud l'uscita consigliata è Palmanova. Code a tratti si registrano in direzione Trieste tra Portogruaro e il bivio A4/A23, rallentamenti in uscita al casello di Palmanova e alla barriera di Trieste Lisert.