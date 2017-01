Drammatico incidente stradale nella serata di giovedì, in località Mezzavia a Due Carrare, nella provincia di Padova, su una strada molto pericolosa soprattutto per la velocità delle auto. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi per la dinamica dell’incidente, tre auto si sono scontrate violentemente mentre era in corso una fitta nevicata sulla zona. Il bilancio dell’incidente è drammatico: una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite. I vigili del fuoco di Abano Terme intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del Suem 118 ha tentato invano di rianimare una delle persone coinvolte, il conducente di una Mini. Si tratta di Giuseppe Benella, 36 anni, residente a Este. Gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze intervenute sul posto.

Forse le condizioni meteo hanno contribuito a determinare lo schianto – Secondo una prima ricostruzione riportata dai quotidiani locali, la Mini Cooper della vittima non si sarebbe fermata in tempo prima del semaforo e così è andata a sbattere contro una Peugeot 206 che era ferma in attesa del verde. La Mini poi è piombata sulla corsia opposta fermandosi contro un’Audi. Il trentaseienne rimasto ucciso nello schianto è stato sbalzato fuori dall’auto. Il passeggero che si trovava al suo fianco è ricoverato in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri feriti sono in ospedale con fratture varie. Probabilmente le condizioni meteorologiche hanno contribuito a determinare il terribile schianto.