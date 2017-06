Drammatico incidente questa mattina intorno alle 6 sulla A14. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'auto sulla Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. L’incidente mortale si è verificato all'altezza del km 27+500. Autostrade per l'Italia precisa che sul luogo del sinistro, dove oltre al personale della Direzione terzo Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi meccanici e sanitari, il traffico scorre su due delle tre corsie disponibili e alle 8 del mattino si registravano 4 chilometri di coda. Autostrade consiglia di entrare in autostrada utilizzando l'ingresso di San Lazzaro, e l'uscita di Castel San PIetro per chi viaggia in direzione Ancona.

La vittima è una donna di 59 anni – La vittima dell’incidente, secondo quanto riportano i quotidiani locali, sarebbe una donna di cinquantanove anni. Ferito inoltre un uomo di sessantasei anni. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto i feriti incastrati nei veicoli incidentati. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, ma per la donna non c'è stato più nulla da fare. La dinamica dell’incidente mortale è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale.