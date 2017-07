Un morto e sette feriti. È drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto in una fiera a Columbus, nello stato americano dell'Ohio, dove una fila di seggiolini di una giostra meccanica si è staccata all’improvviso dal braccio che l'aveva sollevata in aria, facendo precipitare diversi passeggeri. Il video dell'incidente mostra la ruota della giostra "Fireball" muoversi inizialmente in modo normale, poi il malfunzionamento e le persone che volano in aria per poi essere sbalzate a terra. La vittima sarebbe un 18enne, mentre cinque dei feriti si troverebbero in condizioni critiche.

“Siamo davvero sotto shock, perché stanno molto attenti, fanno di tutto per evitare questo genere di incidenti. E’ davvero orribile”, ha dichiarato una donna che si trovava sul luogo dell’incidente. Il governatore dell’Ohio, John Kasich, ha ordinato l’immediata chiusura delle attrazioni della fiera. Nel frattempo è stata aperta un’inchiesta per trovare la causa del malfunzionamento della giostra. David Daniels, direttore del Dipartimento dell’Agricoltura dell’Ohio: “Non facciamo ispezioni approssimative. Quando arrivano le giostre, queste sono controllate diverse volte mentre sono in fase di montaggio e anche dopo, ogni singolo giorno. Inizieremo un’investigazione per determinare qual è stato il problema, se ce ne fosse stato uno e come è potuto succedere ciò che è successo”.

Quindici giorni fa, un incidente analogo è avvenuto a San Benedetto del Tronto, nelle Marche: Francesca Galazzi, 27 anni, madre di un bambino di 2 anni, è morta dopo che l’attrazione sulla quale si trovava si è sganciata dalle protezioni facendole fare un volo di 20 metri.